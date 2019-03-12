Maduro'dan kolektiflere çağrı: Etkin direniş zamanı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede 7 Mart’tan beri yaşanan elektrik kesintilerinin ABD’nin saldırısı olduğunu vurgulayarak halkı ve silahlı kolektifleri etkin direnişe hazır olmaya çağırdı. Venezuela hükümeti elektrik kesintileri nedeniyle alınan önlemleri de açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela’ya zarar vermek için giriştiği eylemlerden sonuç alamadığını anlayınca ülkenin elektrik sistemine saldırıda bulunduğunu söyledi.

Maduro, ülkede 7 Mart’tan bu yana devam eden elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamada “Emperyalist ABD hükümeti Venezuela’ya zarar verme girişimlerinin sonuç vermediğini anlayınca bu saldırının talimatını verdi” dedi.

Devlet televizyonundan pazartesi gecesi yayımlanan konuşmasında Maduro, halka ve silahlı halk milisleri olan kolektiflere (colectivos) etkin direnişe hazır olma çağrısında bulundu.

Maduro konuşmasında “Venezuela’daki tüm geniş halk hareketine, yerel tedarik ve üretim komitelerine, kolektiflere sesleniyorum. Etkin direniş zamanıdır” dedi.

ABD destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yandaşlarına bugün öğle saatlerinde elektrik kesintilerini protesto etmek üzere bulundukları yere en yakın caddelere çıkma çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Maduro elektrik sistemine saldırı nedeniyle ülkede okulların, resmi dairelerin ve tüm işyerlerinin çarşamba gününe kadar tatil ilan edildiğini duyurdu.

ÖNCELİKLİ DÖRT ÖNLEM

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodríguez de perşembe gününden beri ulusal elektrik sistemine yönelik beş ayrı saldırı yaşandığını, sorunu çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

Venezuela Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ricardo Menéndez ise elektrik sistemine sabotajla ilgili öncelikli olarak dört önlemin yürürlüğe konulacağını söyledi.

Buna göre sağlık hizmetlerinin işlerliği daha sıkı takip edilecek, tüm evlere topluma ait doğalgazın sağlanmasını güvenceye alacak bir plan devreye sokulacak, tankerlerle halka su dağıtımı yapılacak, temel gıda maddelerinin Venezuela Yerel Tedarik ve Üretim Komiteleri tarafından dağıtımı sağlanacak.

