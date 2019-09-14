Maduro'dan çete liderleriyle fotoğraf çektiren Guaido'ya: Güneyin Kraliçesi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Juan Guaido’nun Kolombiya’da uyuşturucu kaçakçısı paramiliter çete liderleriyle çektirdiği fotoğraflar için 'korkunç bir skandal' dedi. Maduro, Guaido’yu Kolombiya’ya geçirenin de bu gruplar olduğunu belirterek ABD destekli muhalefet liderine ‘Güneyin Kraliçesi’ diye seslendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli muhalif lider Juan Guaido’nun Kolombiya’da uyuşturucu ticareti yapan paramiliter çete liderleriyle çekilmiş fotoğrafları için “korkunç bir skandal” dedi.

Cuma günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Maduro, sözkonusu fotoğrafların Guaido’nun Los Rastrojos adlı paramiliter uyuşturucu çetesiyle suç ortaklığını gösterdiğini söyledi.

Yurtdışına çıkış yasağı olan Guaido, Şubat ayında ABD’li milyarder Richard Branson tarafından Venezuela’ya “insani yardım” adı altında düzenlenen konsere katılmak için yasadışı yollarla Kolombiya’ya geçmişti. İnsan hakları savunucusu Wilifredo Canizares, Guaido’nun Kolombiya’nın Cucuta sınır kentinde uyuşturucu çetesi Los Rastrojos’un liderleriyle çektirdiği fotoğrafları önceki gün Twitter hesabından yayımlamıştı. Canizares, Guaido'nun Los Rastrajos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçtiğini ve Guaido'nun geçişi sırasında örgüt üyelerinin bölge sakinlerini 24 saat evde kalmaya zorladıklarını belirtmişti.

Maduro, “Los Rastrojos, üyeleri olan Guaido’yu almak için Venezuela topraklarına girdi ve onu Kolombiya’ya götürdü” dedi.

“Bu tüm skandalların anasıdır” diyen Maduro, Venezuela-Kolombiya sınırında uyuşturucu kaçakçılığı ve terör faaliyetleri belgelenmiş olan Los Rastrojos ile Guaido arasındaki ittifakı lanetledi.

Kolombiya’nın bu paramiliter çetenin her gün insan öldürdüğünü ve Guaido’nun bu çetenin en tehlikeli üyeleriyle fotoğraf çektirdiğini bildiğini dile getiren Maduro, bu çeteye Guaido’yu koruma talimatı verenin eski Kolombiya devlet başkanı Alvaro Uribe olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

Maduro, Guaido’nun muhalefet lideri olmak için ABD’nin tarafına geçen “korkunç bir haydut ve suçlu” olduğunu söyledi.

GUAIDO TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Fotoğrafların yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Guaido, sözkonusu kişileri tanımadığını, Kolombiya’ya geçtiği gün yüzlerce kişinin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

Maduro bir uyuşturucu kaçakçısı kadını konu alan “Güneyin Kraliçesi” adlı roman ve bu romandan uyarlama dizi filme de atıfta bulunarak Guaido’yu “Güneyin kraliçesi” diye niteledi. Maduro, Los Rastrojos’un “Güneyin Kraliçesi” Guaido’yu sınırı geçerken koruduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, Juan Guaido'nun paramiliter uyuşturucu kaçakçısı Los Rastrajos örgütüyle bağlantısının araştırılması için soruşturma başlatıldığını belirtti. Bu soruşturmayla birlikte Venezuela’da Guaido hakkındaki soruşturma sayısı dörde çıktı.

Başsavcı Saab düzenlediği basın toplantısında “Ivan Duque hükümeti bu uyuşturucu kaçakçısı paramiliterlerin, Los Rastrojos’un, Guaido’nun yasadışı olarak Kolombiya’ya girmesinin şeref kıtası olacaklarını biliyor muydu? Bildiklerini varsayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque dün basına yaptığı açıklamada “firari kahraman” diye nitelediği Guaido’nun ülkeye girişini kolaylaştırdıklarını ve Kolombiya topraklarında koruduklarını açıkladı.

Guaido’nun birlikte fotoğraf çektirdiği çete liderlerinden biri olan “El Menor” lakaplı Jhon Jairo Duran, 18 Haziran’da 12 kişinin öldürüldüğü bir silahlı saldırının ardından kaçarken yakalanarak tutuklanmıştı.