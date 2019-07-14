Maduro’dan BM İnsan Hakları Komiseri’ne sert yanıt

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet’in hükümeti 7 bin kişinin ölümüne neden olmakla suçladığı raporuna sert tepki gösterdi. Maduro, Bachelet’e gönderdiği mektupta ‘Venezuela’da olanlara dair hakikati sakatlayarak komiserliğiniz kendisini halkımıza zarar verenlerin tarafına yerleştirmiştir’ dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliiği tarafından 5 Temmuz'da Venezuela ile ilgili sunulan rapora sert tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e gönderdiği mektupta Maduro “Venezuela’da olan biten hakkındaki hakikati sakatlayarak, komiserliğiniz kendisini halkımıza zarar verenlerin tarafına yerleştirmiştir” dedi.

Raporda Bolivarcı hükümetin ülkede 7 bin kişinin yaşamını yitirmesinin sorumlusu olarak gösterilmesine tepki gösteren Maduro, sözkonusu temelsiz ve yanlış suçlamaların Venezuela’ya ve halkına zarar verdiğini vurguladı.

Maduro raporun geçtiğimiz günlerde Venezuela’ya giden Bachelet’in Venezuela halkına kulak vermediğini ortaya koyduğunu belirtti.

BM'NİN RAPORU WASHINGTON'LA AYNI ÇİZGİDE

Maduro “Raporunuz ne yazık ki Washington’un ve medyanın dayattığı siyasi anlatılarla aynı çizgide. Ki bu anlatılar doğal kaynaklarımızı çalmak ve Simon Bolivar projesini yok etmek üzere yapılacak bir müdahaleyi meşrulaştırmak adına Venezuela’da diktatörlük ve insani kriz olduğu iddiasına dair bir senaryoyu tekrar etmekten ibaret” dedi.

Maduro, Bolivarcı projenin son 20 yılda 23 kez sandıktan çıktığını vurgulayarak “Buna diktatörlük denilebilir mi?” diye sordu.

BM’nin Venezuela’da “insani kriz” iddiasında ABD’nin uyguladığı ve ülkeye milyarlarca dolara mal olan ambargoyu teleffuz etmediğini vurgulayan Maduro, raporun önceki BM raporlarının bir kopyası olduğunu ve bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını belirtti.

Bachelet’in raporu düzeltmesini isteyen Maduro, Venezuela’nın hiçbir yanlış raporun ya da saldırının yoluna çıkmasına izin vermeyeceğini, Venezuela’nın özgür ve egemen halkının meşru haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.