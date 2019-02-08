Maduro'dan ABD'ye açık mektup: Venezuela'dan elinizi çekin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye 'Venezuela'dan elini çek' çağrısında bulunan bir mektup yayımlayarak, Venezuela'daki süreci Vietnam'a benzetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD halkına ülkesinin egemenliğine saygı duyması çağrısına bulunan açık bir mektup göndereceğini söyledi.

Nicolas Maduro, mektubu imzaladığı fotoğrafı Twitter'da paylaştı, "Bu mektubu ülkemizin egemenliği ve bağımsızlık hakkı için imzaladım" mesajını verdi.

'VİETNAM'DA OLDUĞU GİBİ İÇ İŞLERİMİZE KARIŞILIYOR'

Maduro ayrıca, on milyonlarca Venezuelalı'nın da "Venezuela'dan elini çek" çağrısı yapan bu imza kampanyasını da imzalayacağını umduğunu belirtti.

Mektupta, "Ülkemizin savaş ve barış arasında kalan geleceğini biz belirleyeceğiz. Washington'daki temsilcileriniz aynı Vietnam'da olduğu gibi ülkemizin iç işlerine karışmaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı.