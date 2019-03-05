Maduro'dan ABD yaptırımlarının yıldönümünde 'anti-emperyalist eylem' çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 9 Mart'ta 'anti-emperyalist eylem' yapılması için çağrıda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı devrimin lideri Hugo Chavez'in ölüm yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada eylem çağrısında bulundu.

Maduro, yaptığı konuşmada 9 Mart'ta kitlesel "anti-emperyalist eylem" yapılmasını talep etti.

Venezuela lideri, 9 Mart'ın eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan Venezuela karşıtı kararların dördüncü yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "O gün anti-emperyalizm günü olarak hatırlanacak ve 9 Mart Cumartesi günü sokaklara çıkacağız" dedi.

Obama tarafından alınan kararla, Venezuela'nın ABD için 'tehdit' olduğu öne sürülmüştü.