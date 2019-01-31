Maduro’dan ABD halkına çağrı: Yeni bir Vietnam Savaşı’na izin vermeyin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD halkını Trump yönetiminin Venezuela’ya müdahalesini engellemeye çağırdı. Maduro ’Latin Amerika’da Vietnam benzeri bir savaşa izin vermeyelim’ dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Facebook hesabından yayımladığı video mesaj ile ABD halkına seslendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya müdahalesini engellemeye çağıran Maduro, olası bir askeri müdahalenin Vietnam Savaşı’ndan çok daha kötü sonuçlara yol açacağını söyledi.

ABD halkına hitaben yayımladığı video mesajında Maduro “Eğer ABD hükümeti bize müdahaleye kalkışırsa hayal edebileceğinizden de daha kötü bir Vietnam’la karşılaşacaktır. Biz şiddet istemiyoruz, buna izin vermeyin” dedi.

Maduro, İngilizce altyazıyla yayımlanan dört dakikalık video mesajında, Trump yönetiminin Venezuela’ya müdahalesini desteklemek üzere yanlış görüntülerle vahşi bir medya kampanyası yürütüldüğünü dile getirdi.

Maduro “Bu kampanya Donald Trump yönetimi tarafından Venezuela’da bir darbeyi haklı göstermek üzere planlandı, finanse edildi ve etkin bir biçimde desteklendi” dedi.

ABD halkını anaakım medya tarafından sunulan çarpıtılmış haberleri sorgulamaya çağıran Maduro, ABD’nin 2003’te Irak işgalini haklı göstermek için kullandığı kitle imha silahları bahanesini Venezuela’ya saldırmak için kullanamadığını bu yüzden hükümeti hakkında yeni yalanlar yaydığını söyledi.

Ülkesinin dünyanın en büyük petrol, altın ve dördüncü büyük doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu kaydeden Maduro, ABD’nin elitlerinin Venezuela’da karışıklığı kışkırtarak Irak ve Libya’da yaptıkları gibi ulusal zenginliği ele geçirmek istediklerini vurguladı.

Maduro “Büyük doğa ve enerji kaynaklarına sahip bir ülkeyiz. Bu bir gerçek ve Venezuela’ya karşı sürekli saldırıları da açıklıyor. Bu nedenle vicdanınıza ve dayanışmanıza başvuruyorum” dedi. Venezuela’nın diğer tüm ülkeler gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Maduro, bu sorunları dış müdahale olmaksızın ancak Venezuelalıların çözeceğini ifade etti.

Maduro “ABD büyük bir ülkedir ve Donald Trump’tan çok daha büyüktür. Sadece Venezuela için saygı talep ediyorum ve Vietnam benzeri bir savaşı önlemek için desteğinize ihtiyaç duyuyorum” diye konuştu.