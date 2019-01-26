Maduro’dan ABD halkına çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Venezuela Adli Yıl Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Maduro ABD halkına 'Bu darbeyi reddedin' çağrısını içeren videoyu, İngilizce altyazılı olarak Twitter hesabından yayımladı. ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi de dün New York'ta Venezuela'daki darbe girişimini protesto etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, önceki gün ülkesinin Adli Yıl Açılış Programı’nda yaptığı konuşmadan bir bölümü Twitter hesabından İngilizce altyazılı olarak paylaştı.

Maduro ABD halkına seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Biz ABD’den nefret etmiyoruz. Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz. Kültürü, insanları ve tarihi için ABD’ye derin bir saygı beslediğimizi söyleyebilirim. ABD’de harika arkadaşlarımız var. ABD’yi çok iyi biliyorum ve ben savaşlara karşı olan, dünya ile barışık olmayı isteyen, Latin Amerika’da tüm 20. yüzyılın tanıklık ettiği darbelere karşı olan ABD’ye değer vermeyi öğrendim ve biliyorum. ABD’ye derinden güveniyorum ve Amerika halkına, verdiğimiz özgürlük, demokrasi ve Venezuela’nın bağımsızlık mücadelesinde bizi desteklemeleri ve bu darbeyi reddetmeleri için bir çağrıda bulunuyorum.”

We don't hate the United States of America. We deeply respect the American people. pic.twitter.com/w5DJsHX0DG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 Ocak 2019

ABD SOSYALİZM VE KURTULUŞ PARTİSİ: ABD VENEZUELA'DAN ELİNİ ÇEK!

ABD’de Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) de ABD’nin Venezuela'daki darbe girişimine karşı protesto gösterileri düzenliyor. ABD'nin Venezuela'da Beyaz Saray ve CIA tarafından yönetilen bir darbe girişiminde bulunduğunu belirten PSL, tüm ABD halkını Venezuela'daki darbe girişimine karşı çıkmaya çağırıyor. PSL'nin dün New York'ta "ABD Venezuela'dan elini çek" sloganıyla düzenlediği eylemlerden bazı görüntüler şöyle: