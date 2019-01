Maduro’dan ABD halkına çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, önceki gün ülkesinin Adli Yıl Açılış Programı’nda yaptığı konuşmadan bir bölümü Twitter hesabından İngilizce altyazılı olarak paylaştı.

Maduro ABD halkına seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Biz ABD’den nefret etmiyoruz. Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz. Kültürü, insanları ve tarihi için ABD’ye derin bir saygı beslediğimizi söyleyebilirim. ABD’de harika arkadaşlarımız var. ABD’yi çok iyi biliyorum ve ben savaşlara karşı olan, dünya ile barışık olmayı isteyen, Latin Amerika’da tüm 20. yüzyılın tanıklık ettiği darbelere karşı olan ABD’ye değer vermeyi öğrendim ve biliyorum. ABD’ye derinden güveniyorum ve Amerika halkına, verdiğimiz özgürlük, demokrasi ve Venezuela’nın bağımsızlık mücadelesinde bizi desteklemeleri ve bu darbeyi reddetmeleri için bir çağrıda bulunuyorum.”

We don't hate the United States of America. We deeply respect the American people. pic.twitter.com/w5DJsHX0DG

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 Ocak 2019