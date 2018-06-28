Maduro'dan ABD Başkan Yardımcısı'na: Zehirli yılan...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e 'zehirli yılan' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için "zehirli yılan" dedi.

Maduro, ABD'nin Venezuela yönetimini devirme girişimlerinin yenilgiye uğrayacağını belirterek, Güney Amerika turuna çıkan Pence'i eleştirdi.

Pence'in Venezuela'ya karşı baskı yaratılması için çalıştığını vurgulayan Maduro, Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanmasının ABD'yi kızdırdığını belirtti.

Venezuela lideri, "Zehirli yılan Mike Pence ağzını her açtığında kendimi daha güçlü hissediyorum" diye konuştu. Maduro, "Sizi daha önce yendik ve ne yaparsanız yapın sizi yine yeneceğiz" dedi.

Venezuela yönetimi, ABD'nin ülkeye karşı ekonomik savaş yürüttüğünü bildiriyor.