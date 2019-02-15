Maduro: Venezuela'daki darbe girişimi çöktü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki 'darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını, çözümün diyalog, saygı ve anlayıştan geçtiğini' söyledi.

Venezuela'da, ülkenin tarihi kurtarıcısı Simon Bolivar'ın bağımsızlık yolunda yaptığı "Angostura Konuşmasının 200'üncü yıl dönümü" törenleri başladı. Başkent Caracas'ın güneydoğusundaki Bolivar kentinde düzenlenen törenlere Maduro, eşi Cilia Flores ile kabine üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

Sputnik'in haberine göre Maduro, burada yaptığı konuşmada, muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince "geçici devlet başkanı" olarak tanınmasıyla ilgili, "Beyaz Saray kendini çıkışı olmayan bir sokağa soktu. Darbe girişimi başarısız oldu, şimdi tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı" ifadesini kullandı.

"ABD imparatorluğunun, muhalefetle diyalog olmaması için emir verdiğini" söyleyen Maduro, bunun bir hata olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarınca bu hataya düşürüldüğünü söyledi.

"Daha fazla diyalog ve daha fazla barış istiyoruz. Biz barışın savaşçılarıyız." diyen Maduro, ülkesine kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Maduro, Venezuela'ya, dün Rusya, Çin ve Küba'dan 933 ton ilaç geldiğini ve bunların parasının ödendiğini hatırlatarak, kimsenin kölesi olmadıklarını, ülkedeki ekonomik şartları düzelteceklerini belirtti.

Yıl dönümüne ilişkin, Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan yazılı açıklamada ise "ABD ve diğer büyük güçlerin, çıkarları uğruna Venezuela'nın barışına, istikrarına ve ekonomisine kasteden bir saldırıya giriştikleri" kaydedildi.

Açıklamada, ulusal birliğe ve Venezuelalı kimliğinin yükseltilmesinin önemine vurgu yapıldı.