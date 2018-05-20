Maduro: Venezuela’da demokratik bir şenlik yaşanıyor

Venezuela’da halen devam eden seçimlerde sabah saatlerinde oyunu kullanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkede tam bir demokratik şenlik yaşandığını söyledi.

Venezuela’da bugün yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sağ muhalefet, yapılmasını engelleyemediği seçimleri boykot ediyor. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00’de sona erecek.

Başkent Karakas’ta sabah 6’da oyunu kullanan Maduro, ülkede tam bir demokratik şenlik yaşandığını belirtti.

Telesur televizyonuna konuşan Maduro “Bugün unutulmayacak tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu bir kutlama… Özgürlüğü kutluyoruz. Bu ülkede tadını çıkardığımız düşünce, eylem ve seçme özgürlüğünü...” dedi.

Eski devlet başkanı Hugo Chavez’in Bolivarcı devriminin takipçisi Maduro’nun yeniden 6 yıllığına devlet başkanı seçilmesine büyük olasılık olarak görülüyor.

Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez de “Sokaktaki insanlara bir bakın. Venezuela’da büyük bir demokratik şenlik yaşanıyor” dedi.

Seçim arifesinde televizyondan yaptığı konuşmada, Venezuela’nın çıkmazda olduğuna dair iddiaları reddeden Maduro, bu iddiaların hükümeti devirmeye yönelik bir emperyalist karalama kampanyasının bir parçası olduğunu dile getirmişti.

Maduro “[Venezuela’ya saldırmak yerine] Neden Afrika’daki insani krizle, işsizlikle, açlıkla yoksullukla, eğitim ve diğer hizmetlerin yokluğuyla uğraşmıyorlar? Neden Gazze’deki katliam ve krizle, Filistin’de ülkeleri için mücadele eden düzinelerce kadın ve erkeğin öldürülmesiyle ilgilenmiyorlar?” diye sormuştu.

