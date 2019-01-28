Maduro: Tarihimizdeki en önemli askeri tatbikata hazırlanıyoruz

ABD’nin darbe girişiminin hedefindeki Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dün askeri birlikleri ziyaret ederek ordunun ülke tarihindeki en büyük askeri tatbikatına hazırlandığını söyledi. ABD’li senatör Graham ise geçen ay Trump ile yaptığı görüşmesinde Venezuela’ya askeri müdahale konusunun da gündeme geldiğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan da Venezuela'ya tehdit açıklaması geldi.

ABD destekli darbe girişiminin hedefindeki Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün ülkesinde bir dizi askeri üssü ziyaret etti. Paramacay askeri üssünde 41. Zırhlı Tugayı’nı ve Agustín Armario Deniz Üssü’nü ziyaret eden Maduro, “Tarihimizdeki en önemli askeri tatbikatlara hazırlanıyoruz” dedi.

Maduro, askeri birliklerin tatbikat hazırlıklarını incelediği ziyaretten videoları da sosyal medya hesabından paylaşarak ordunun yanında olduğu ve olası bir dış müdahaleye karşı hazır olduğu mesajını verdi.

La Armada Bolivariana, siempre lista para defender nuestros mares con profesionalismo y patriotismo. ¡Los felicito muchachos y muchachas! pic.twitter.com/4CN6ePNinI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 Ocak 2019

Patrullamos las costas de Puerto Cabello en los Tanques Anfibios, dispuestos para la defensa de nuestra patria. pic.twitter.com/f0EGrL9HB8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 Ocak 2019

ABD'Lİ SENATÖR: TRUMP BANA VENEZUELA'YA ASKERİ MÜDAHALEYİ SORDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ve Fazıl Say konserine de katılan ABD’li senatör Lindsey Graham, ABD’de yayımlanan haber sitesi Axios’a Venezuela ile ilgili açıklamalarda bulundu. Graham geçen ay ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde Venezuela’ya askeri müdahale konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Graham, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı sonrasında aralık ayında Beyaz Saray’da Trump ile baş başa görüşmüştü. Bu görüşmede Trump’ın kendisine Venezuela’ya askeri müdahale hakkında ne düşündüğünü sorduğunu belirten Graham, Trump’a bunun sorun yaratacağını ve bu konuda "yavaş gitmesi" gerektiği yanıtını verdiğini söyledi. ABD’li senatör Graham, Trump’ın kendisine “Buna şaşırdım, sen her yeri işgal etmek istiyorsun” dediğini aktardı.

Graham, Axios’a yaptığı açıklamada askeri gücün yalnızca ABD çıkarları tehlikeye girdiği durumda kullanılmasından yana olduğunu söyledi. Graham, Trump’ın Venezuela konusundaki tutumunun ise “gerçekten şahince” olduğunu kaydetti.

Haberde, Trump yönetiminden yetkililerin ABD’nin Venezuela’yı işgal planlarına dair herhangi bir belirti bulunmadığını ve Trump’ın “ekonomik ve diplomatik yollarla” ülkede rejim değişikliği yapmak istediğini aktardıkları belirtildi.

JOHN BOLTON'DAN TEHDİT

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise dün yaptığı açıklamada, Venezuela’daki diplomatlara ya da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido’ya yönelik herhangi bir eyleme karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

Bolton “ABD'nin diplomatik personeline, Venezuela'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya veya Venezuela Ulusal Meclisi'ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi, hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık verilecektir” ifadelerini kullandı.

Venezuela’da geçen çarşamba ABD destekli muhaliflerin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmiş, ABD, Kanada, İsrail ve bir dizi sağ hükümetlerin başında olduğu Latin Amerika ülkesi Guaido’yu tanımıştı. Rusya, Çin, Meksika ve Türkiye Maduro'ya destek verirken, Fransa, Almanya ve İngiltere'dense Maduro sekiz gün içinde seçime gitme kararı almazsa Guaido'yu tanıyacakları açıklaması gelmişti.

Maduro, ABD güdümlü darbeyi bozguna uğratacaklarını ve Washington ile siyasi ve diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı. Venezuela ordusu da Maduro’ya destek vermişti.

