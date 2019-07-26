Maduro, Kolombiya askerlerine emirlere uymama çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yeni Granada zaferinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada Kolombiya askerlerine Venezuela’ya karşı emirlere itaat etmeme çağrısında bulundu.

Yeni Granada zaferinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Nicolas Maduro bütün Venezuelalıları ve Kolombiyalıları ‘birlik olmaya çağırdı’. İspanya Krallığı’na karşı savaşın 200’üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Maduro “Kolombiya’nın silahlı kuvvetlerine sesleniyorum, halklarımızı barış içinde birleştirmeye, Kolombiya’daki gringo askeri üslerini kapatmaya, Venezuela’ya karşı askeri saldırganlık planlarını reddetmeye çağırıyorum” dedi.

Maduro Karakas’taki konuşmasında “Kolombiya ordusu her gün Venezuella’daki huzuru bozmak adına emirler alıyor. Bizler o emirlere uymayacağınıza güveniyoruz” sözlerini kullandı.

Kolombiya’daki sağcı hükümet, Venezuela’daki krizin başlangıcından itibaren Maduro karşıtlarına ABD’yle beraber fiili destek sağlıyor. Şubat ayında Venezuela ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkiler, iki ülkenin sınırında ABD menşeli ‘yardım’ ekipmanlarının gerçirilmeye çalışılmasının ardından durmuştu.