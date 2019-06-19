Maduro: İHA'lı suikast girişimine 20 milyon dolar harcandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ağustos 2018'de uğradığı patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla yapılan suikast girişimi için 'Operasyon milyonlarca dolara mal olmuş, 20 milyon dolardan söz ediliyor' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ağustos 2018'de uğradığı patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) suikast girişimi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Başkent Caracas'da bir askeri törende konuşan Nicolas Maduro, "Beni öldürmeye yönelik saldırının Kolombiya'da hazırlandığını ve kimin tarafından finanse edildiğini bugün biliyoruz. Operasyon milyonlarca dolara mal olmuş, 20 milyon dolardan söz ediliyor" dedi.

'BORGES BU PARAYI İÇ ETMİŞTİ'

Sputnik'in haberine göre Venezuela Devlet Başkanı, suikast girişiminin ardından operasyonun lideri olmakla suçlamış ve gıyabında tutuklama emri çıkarmış bulunduğu Kolombiya'da sürgündeki eski Ulusal Meclis Başkanı Julio Borges'i söz konusu milyonlarca doları çalmakla suçladı.

Maduro, "Bu para ortadan kayboldu, çünkü Borges tarafından iç edilmişti" dedi.

YARA ALMADAN KURTULMUŞTU

4 Ağustos 2018'de Caracas'taki bir askeri törende Maduro konuşurken patlayıcı yüklü iki İHA patlamıştı. 7 askerin yaralandığı saldırıdan yara almadan kurtulan Venezuela lideri, suikast girişiminden ABD ile Kolombiya'yı sorumlu tutmuştu.

Operasyondan taraf değiştirdiği söylenen bir kişinin mart ayında itirafları yayımlanmıştı. CNN'de İHA'ların ABD tarafından satın alınıp Kolombiya'da bir çiftliğe getirildiğini anlatan 'faillerden biri', parçaları nasıl monte ettikleri ve kırsalda nasıl operasyon tatbikatı yaptıklarına dair videolar paylaşmıştı. Pek çok ABD'li yetkiliyle defalarca görüştüklerini belirtmişti.

KOLOMBİYA MÜLTECİ STATÜSÜ VERDİ

Suikast girişiminin ertesi günü sorumluluğu daha önce duyulmamış 'Fanilalı Askerler' adında bir grup üstlenmişti.

Venezuela'nın iadesini istediği Borges'e Kolombiya mülteci statüsü verdi.