Maduro: FBI önce Florida’da ardından Venezuela’da inceleme yapabilir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisine yönelik suikastin planlayıcısı olduğu öne sürülen ve Florida’da yaşayan kişinin incelenmesi şartıyla FBI’ın Venezuela'da inceleme yapmasına izin verebileceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün askeri yetkililerle yaptığı toplantıda "Eğer ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bu suikast planının Florida bağlantılarını inceleme önerisini doğrularsa, onların buraya gelmelerine izin verebilirim" dedi.

Maduro, çok sayıda Venezuelalı göçmenin yaşadığı Florida'daki “terör hücreleri”nin, 4 Ağustos'taki suikast girişiminin de arkasında olduğu öne sürülen Osman Delgado Tabosky adlı kişi tarafından yönetildiğini düşünüyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Caracas'taki ABD maslahatgüzarı James Story'nin suikast girişimi ile ilgili olarak “endişelerini ifade ettiğini” ve “ABD hükümetinin işbirliği yapma konusunda istekli olduğunu” söylediğini aktarmıştı. Maduro, bu sözlere atfen Tabosky’nin incelenmesi koşuluyla FBI’a Venezuela’da da inceleme izni verilebileceğini söyledi.