Maduro: ‘Erken seçim’ diyenler 2025’e kadar bekleyecek, muhaliflerle görüşmeye hazırım

Venezuela lideri Nicolas Maduro muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu, ancak seçimlerin 2025'ten önce yapılmayacağını söyledi.

Venezuela lideri Nicolas Maduro Sputnik'e konuşarak, muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Erken seçim çağrılarını "şantaj" olarak gördüğünü söyleyen Maduro, "Venezuela'nın iyiliği barış ve geleceği için muhalefetle görüşme masasına oturmaya hazırım" dedi.

Maduro, muhaliflerle görüşmelerinde arabulucuların yer alması ihtimaline ilişkin olaraksa, "Venezuela'da olup bitenler hakkında içten endişelerini gösteren bazı hükümet ve kurumlar var" dedi ve bu ülke ya da kurumların ismini vermese de onların da Venezuela'da diyaloğu desteklemesini isteyeceğini söyledi.

‘2025'E KADAR BEKLEMEK ZORUNDA KALACAKLAR'

Venezuela lideri, Dışarıdan yapılan erken seçim düzenlenmesi çağrılarını "şantaj" olarak gördüğünü belirtip bu çağrıyı yapan ülkelerin, devlet başkanlığı süresinin dolacağı 2025'e kadar beklemeleri gerekeceğini vurguladı.

Ayrıca Maduro Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in "ülkesine her alanda destek verdiğini ve buna minnettar olduklarını" söyledi.

"Devlet başkanı Vladimir Putin bize her zaman her anlamda yardım ediyor, biz de bu yardımları minnet duyarak kabul ediyoruz" diyen Venezuela lideri şöyle devam etti:

"Putin'den ne tür yardımlar istediğime gelirsek, aramızda daimi olarak bir temas olmasını, Venezuela'nın haklarının uluslararası alanda savunulması için de BM'de hem diplomatik hem de siyasi anlamda destek vermelerini istedim."

‘PUTİN İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME SÖZÜ VERDİ'

Maduro'nun aktardığına göre, ABD destekli Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrasında telefonda görüştüğü Putin, "ekonomi, ticaret, petrol, gaz, askeri işler ve geri kalan tüm alanlarda Venezuela ile işbirliğini güçlendirmeyi planladıklarını" söyledi.

Venezuela lideri, Rusya'yla askeri ilişkilerinin kapsamına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Askeri işbirliğine gelirsek, elimizdeki Rus yapımı askeri aralar en üst seviyede, Venezuela'da en modern silah sistemleri bulunuyor. İyi konuşlandırılmış durumdalar, tüm personelimiz çalışıyor, hepsi Rusya'da (silah sistemleri konusunda) eğitilmişti. Putin ile askeri işbirliği alanında da çok iyi bir işbirliğimiz var."