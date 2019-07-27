Maduro: Ekonomimiz petrol gelirine bağımlı olmayacak

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Venezuela’nın, ülkenin petrole olan bağımlılığını azaltmasına izin verecek ekonomik gelişiminde yeni bir yönelime girdiğini söyledi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, cuma günü Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Latin Amerika ve Karayipler Bölümü Başkanı Diego Masera ile bir toplantı yaptı. Toplantıya Rusya ve Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden iş temsilcileri katıldı.

Toplantıda Maduro, "Venezuela'nın [ekonomik] modeli deforme oldu. Bu petrole bağlıydı ve [Venezuela'yı] petrol fiyatlarından bağımsız hale getirecek yola başlıyoruz" dedi.

Toplantıda UNIDO, Venezuela'nın sanayi sektöründeki olumlu değişikliklere dikkat çekti ve Maduro'ya ülkenin tarım-sanayi kompleksi hakkındaki analiz raporunu verdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne göre, Venezuela’nın petrol gelirleri ihracat kazancının yüzde 99’unu oluşturuyor.