Maduro: Bolivar Devrimine karşı planlı bir darbe girişimi var

CNN Türk’ün sorularını yanıtlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik müdahalenin Bolivar Devrimine karşı uzun zamandır planlanan bir darbe girişimi olduğunun altını çizerek, 'En sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız' dedi.

CNN Türk’ün sorularını yanıtlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD destekli muhalefet liderinin kendisini devlet başkanı ilan etmesine ilişkin , "Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız" dedi.

"Venezuela adına, demokrasi ve bağımsızlıkları adına tarihi bir savaştan geçtiklerini" belirten Maduro, "Yaşananların tümünün ABD'yle bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela'nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ülkesine yönelik daha önceki darbe girişimlerini hatırlatan Maduro, "Chavez'in ölümünün bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar" diye konuştu.

'UZUN SÜREDİR PLANLANAN BİR DARBE GİRİŞİMİ'

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendi kendine "başkanlık" için yemin etmesinin yasalara aykırı olduğunun altını çizen Maduro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikan haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak'ta Bay Guaido'ya bizzat Trump'ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi'ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız."

Maduro, ülkesinde yaşanan sorunların üstesinden yasalar ve adalet yoluyla geleceklerini bildirerek, kendisinin diyaloğa açık olduğunu da belirtti.

Guaido'nun anayasayı ihlal ettiğini vurgulayan Maduro, ancak kendisinin jüri olmadığını, bu işin yasalarla, yargı önünde çözüleceğini aktardı.

'ÜLTİMATOM GERİ ÇEKİLMELİ'

Bazı Avrupa ülkelerinin erken seçim yapılmazsa Guaido'yu tanıyacağı yönündeki açıklamalarına değinen Maduro, Avrupa'nın yine Venezuela'yla ilgili hata yaptığını söyledi.

Maduro, "Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ültimatomu geri çekmeliler, kimse bize ültimatom veremez." şeklinde konuştu.

‘MÜZAKERE İÇİN BİR GRUP DİPLOMAT BIRAKILDI’

ABD'nin Karakas Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatik personelin ülkeden ayrıldığını belirten Maduro, yine de ABD'yle iki ülkedeki yetkililerin korunması için müzakereleri sürdürmek üzere anlaşıldığını ve 30 gün sürecek müzakerelerde yer almaları için küçük bir grup diplomatın karşılıklı olarak ülkelerde kaldığını bildirdi.

ABD'yle siyasi ve diplomatik ilişkilerinin bulunmadığını vurgulayan Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) ülkesine yönelik açıklamalarını ise "Düşüşteki bir ülkenin söyleyeceği sözler." şeklinde niteledi.

Nicolas Maduro ayrıca, "(Pompeo'nun) Kimseye saygısı yok, bağırarak ve tehdit ederek hüküm sürebileceğini sanıyor. Kimse bize bağıramaz. Benim hakkımda istediğini söyleyebilir fakat ben ülkemi, insanlarımı ve tarihimi koruyorum. Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız." ifadelerini kullandı.