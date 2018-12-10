Maduro: ABD Venezuela’da darbe hazırlığında

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin ülkesine darbe hazırlığında olduğunu belirterek önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında konuyla ilgili ayrıntıları açıklayacağını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine karşı darbe hazırlığında olduğunu söyledi.

AVN haber ajansına verdiği demeçte Maduro, “Venezuela’nın demokratik yaşamını baltalayacak ve ülkemizdeki anayasal, demokratik rejime karşı darbe yapacak bir girişim Beyaz Saray’ın koordinasyonu altında başlatıldı” dedi.

Maduro önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek ayrıntıları açıklayacağını ifade etti.

Nicolas Maduro'ya başkent Caracas’ta ağustos ayında katıldığı bir askeri törende suikast girişiminde bulunulmuştu.

Maduro ekim ayında yaptığı açıklamada ABD’nin kendisine suikast düzenlemesi için Kolombiya’ya talimat verdiğini söylemişti.