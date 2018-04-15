Maduro: ABD saldırısı Suriye halkına karşı işlenmiş bir suç

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Suriye'ye yapılan saldırıyı Suriye halkına karşı işlenmiş bir "suç" olarak tanımladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye saldırısını "suç" olarak tanımladı. Maduro, "bu saldırının Suriye halkına karşı bir suç olduğunu söylüyoruz" diyerek, saldırının "ülkedeki bilimsel merkezleri yok etmek, panik ve terör yaratmak" için yapıldığını söyledi. Venezuela lideri, ABD saldırısına karşı olduklarını duyurdu. Suriye'nin "kimyasal silah" kullandığını iddia eden ABD, resmi araştırmalar sonuçlanmadan müttefikleriyle birlikte ülkeye füze saldırısı gerçekleştirmişti.