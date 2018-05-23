Maduro, ABD maslahatgüzarına ülkeyi terk etmek için 48 saat süre verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin içişlerine karıştıkları ve askeri komplo planladıkları gerekçesiyle iki üst düzey ABD’li diplomatı ‘istenmeyen adam’ ilan ederek ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi.

Venezuela’da Pazar günü yapılan seçimlerde yeniden devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro, seçim kurulundan tezkeresini aldığı törende yaptığı konuşmada ABD’li diplomatlar Todd Robinson ile yardımcısı Brian Narajo’yu “istenmeyen adam” ilan etti ve ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi.

Başkan Maduro dün yaptığı açıklamada ABD maslahatgüzarı Todd Robinson ve siyasi işler başkanı Brian Naranjo’nun ülkeyi terk etmeleri için 48 saatleri olduğunu ifade etti.

Maduro iki diplomatı sınır dışı etme kararının, Washington’un ülkeye ve Venezuela halkına karşı müdahaleci politikalarına yanıt olarak verildiğini vurguladı.

Telesur’un haberine göre, Maduro “Onu persona non grata [istenmeyen adam] ilan ettim ve ABD maslahatgüzarının ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdim” dedi.

'KOMPLOLAR VE YAPTIRIMLARLA ZAPT EDEMEYECEKLER'

ABD maslahatgüzarı Todd Robinson’un Venezuela’ya karşı askeri bir komplonun içinde olduğunu belirten Maduro, ABD Büyükelçiliği’nin ülkenin askeri, ekonomik ve siyasi işlerine karıştığını bildirdi. Maduro bu konudaki kanıtlarını kısa zaman içinde Venezuela halkına açıklayacağını bildirdi.

Karakas’taki Ulusal Seçim Konseyi’nde yaptığı konuşmada Maduro “Komplolar ve yaptırımlarla Venezuela zapt edilemeyecek” dedi.

Hükümetin ABD Büyükelçiliğine ülkenin içişlerine karıştığına ilişkin 20’nin üzerinde uyarı yaptığını belirten Maduro, ancak büyükelçiliğin bu uyarılara kulak tıkadığını ifade etti.

Maduro, Venezuela'nın yeniden sömürgeleştirme çabalarına karşı koyduğunu ve çok sayıda badire atlattığını belirterek “Burada bizi bir mucize bir araya getiriyor. Bu mucizeyi yaratan Venezuela halkıdır” dedi.

