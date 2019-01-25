Maden atık barajında göçük: 200 kişi kayıp

Brezilya'da Vale isimli şirkete ait bir madende yaşanan göçükte en az 200 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde Vale isimli şirkete ait bir maden atık barajında yaşanan göçükte en az 200 kişiye ulaşılamadığı bildirildi. Çöken baraj ülkenin en büyük madencilik şirketi Vale’ye ait demir madeninin atıkları için kullanılıyordu. Çökme yüzünden çevredeki yollar kapanmış ve binalar yıkılmış durumda.

Belo Horizonte acil durum ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre madendeki atık barajının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı, 100 kişi ise kurtarıldı. İlk belirlemelere göre 200 kişiye ulaşılamıyor.