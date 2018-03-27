Maçta fenalaşan basketbolcu hayatını kaybetti

NBA G-Lig'de Grand Rapids Drive oyuncusu olan Zeke Upshaw maçta fenalaştıktan iki gün sonra hayatını kaybetti.

NBA G-Lig'de Grand Rapids Drive forması giyen Zeke Upshaw, Long Islands Nets karşılaşmasının bitimine 40 saniye kala fenalaşması sonucu yaşamını yitirdi.

Fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki oyuncu, iki gün sonra hayatını kaybetti.

Oyuncunun geçirdiği rahatsızlığa ilişkin detaylar açıklanmadı.

Detroit Pistons, bu olay üzerine yayımladığı açıklamada Upshaw'ın harika bir kişiliğe sahip olduğunu ve takımı gerek saha içi gerek saha dışında son derece başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirtti.

2014 NBA Draftı'nda seçilemeyen Upshaw, Grand Rapids Drive'da 2. sezonunu geçiriyordu.