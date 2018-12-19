Macron'un Sarı Yelekliler kararları onaylandı

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sarı Yelekler protestoları çerçevesinde aldığı kararların bakanlar kurulunda onaylandığını belirtti.

Fransa hükümeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, asgari ücrete 100 avro zam yapılması ve 2 bin avro altındaki emeklilik maaşından kesinti yapılmaması kararını onayladı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Macron'un geçen hafta sarı yeleklilerin taleplerine cevap vermek için aldığı kararların, toplantıda onaylandığını söyledi.

Şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla yapılacak aylık 100 avro zamdan faydalanacak kişi sayısının 3,8 milyondan 5 milyona çıkarıldığını belirten Griveaux, işverenlerin 3 bin 600 avroya kadar maaş alan çalışanlarına bin avro kadar ödeyeceği özel prim için 31 Mart 2019 tarihine kadar süre verildiğini ifade etti.

Griveaux, gelecek yıl itibarıyla 2 bin avro altında emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını söyledi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Sarı Yeleklilerin protestoların sebep olduğu krizden çıkış yolu bulmak için ocak ile mart ayları arasında ülke genelinde çalışmaların yapılacağını kaydeden Griveaux, bu çalışmaların ardından nisan ayının ortalarından önce hükümetin yeni kararlar alacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haftalardır süren Sarı Yelek eylemlerinin ardından "sosyal ve ekonomik olağanüstü hal" ilan edeceğini açıklamış ve asgari ücretin artırılacağını duyurmuştu. 17 Kasım'da başlayan eylemler akaryakıt zamlarının geri çekilmesini, Macron’un istifasını, emekli maaşları ve asgari ücretin yükseltilmesini ve varlık vergisinin yeniden getirilmesini talep ediyor. Hükümet daha sonra akaryakıt vergilerine zammı 2019 yılı bütçesinden çıkardığını açıklamış ancak eylemler devam etmişti.