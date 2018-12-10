Macron'un 'Sarı Yelek' önlemleri tatmin etmedi

Haftalardır süren Sarı Yelek eylemlerinin ardından ilk kez konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'sosyal ve ekonomik olağanüstü hal' ilan edeceğini açıkladı. Ancak Macron'un istifası talebiyle haftalardır sokaklara çıkan sarı yeleklilerin protestolarına devam etmesi bekleniyor.

Fransa'da akaryakıt zamları ve hayat pahalılığına karşı haftalardır süren Sarı Yelek eylemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk kez bir açıklama yaptı. Ulusa sesleniş konuşması yapan Macron, “Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim” dedi.

"Sorumluluğumu kabul ediyorum" ifadesini kullandığı konuşmasında Macron "Burada bir öfke var. Derin bir öfke var. Sabah kalkan bir çalışan, ay sonunu getirme endişesi taşıyor. İlk kez böyle kadınların sözlerini duydum. Biz buna korkakça yaklaştık. Bu insanları unuttuk'' dedi.

Asgari ücretin yükseltileceğini söyleyen Macron, bazı vergilerde de indirime gidileceğini açıkladı.

Televizyondan canlı olarak yayımlanan konuşmasında, Sarı Yelek eylemlerindeki şiddeti kınayan Macron ancak öfkenin derin olduğunu ve "bazı açılardan meşru olduğunu" söyledi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Macron, asgari ücretin 2019 yılında ayda 100 avro artacağını söyledi. Düşük gelirli emeklilerden alınan verginin artırılmayacağını kaydeden Macron, fazla mesai ücretlerinin de vergilendirilmeyeceğini söyledi. Macron işverenlerin çalışanlara vergiden muaf yılbaşı primi ödemelerinin de planlandığını ifade etti.

VARLIK VERGİSİ TALEBİNE RET

Sarı yeleklilerin taleplerinden biri olan zenginlerden alınan varlık vergisinin yeniden getirilmesine ise karşı çıkan Macron, "Bu bizi güçsüzleştirir, iş yaratmak zorundayız" dedi. Macron varlık vergisini kaldırdığı için "Zenginlerin Cumhurbaşkanı" diye anılıyor.

13 dakika süren konuşmasında Macron, ayrıca "Göçmen sorunuyla yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Macron'un açıklamalarına göre gelecek yıl asgari ücrete yüzde 7 oranında zam yapılacak. Bu artışın devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.

BANKALAR VE SERMAYE TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Fransa Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, BFMTV kanalına verdiği demeçte Macron'un sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8-10 milyar avro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu arada Macron'un bugün ve çarşamba günü banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Macron'un açıkladığı önlemlerin sermaye tarafından değil bütçeden karşılanmasının yeni sorunlar oluşturacağına işaret edildi.

Dört haftadır süren Sarı Yelek eylemlerinin liderlerinden biri olan Thierry Paul Vallette, Macron'un konuşması sonrasında "Bir diyalog başladı ama protestolar devam edecek" dedi.

Sciences Po Üniversitesi Siyasi Araştırmalar Merkezi'nden Bruno Cautrès, Macron'un Fransız işçilerini "tembel" olarak nitelemesini ve işsiz bir adama "caddenin karşısına geçsen iş bulursun" demesini hatırlatarak dünkü konuşmasında "Sözlerimle halkı incitmiş olabilirim" şeklindeki özrünün önemli ancak çok yetersiz olduğunu belirtti. Cautrès'e göre Macron'un halktaki imajı o kadar kötü ki daha fazla önlem alması gerekiyor.

France 24'e konuşan Warwick Üniversitesi'nden Profesör Oliver Davis ise Macron'un konuşmasının bazı protestocuları etkileyeceğini ancak sarı yeleklilerin çoğunluğunun, Macron'un istifasından daha azını yeterli bulmayacağını söyledi.

Sosyal demokrat parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Mélenchon ise Macron'un bir miktar nakitle yurttaşların isyanını yatıştabileceğini sandığını belirterek cumartesi günü sarı yeleklilerin protestolarında Beşinci Perde'nin yaşanacağına inandığını söyledi.