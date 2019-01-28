Macron'un mektubuna komünistlerden yanıt

Macron'un 'Fransızlara Mektup' başlığıyla yayımladığı ulusal müzakere çağrısına komünistlerin yanıtı gecikmedi.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ülkeyi Kasım ayından beri kasıp kavuran 'Sarı Yelekliler' hareketine karşı 13 Ocak'ta bir mektup yayımlamıştı. Mektupta Fransa yurttaşları gerçekleştirilecek reformlar ve varılacak uzlaşı konusunda ulusal müzakereye çağrılmıştı. Toplumun önemli kesiminin "zenginlerin başkanı" olarak adlandırdığı Macron'un mektubu Fransa'da beklenen karşılığı bulmadı. Komünistlerin yanıtıysa gecikmedi.

Fransız Komünist Partisi (PCF) Ulusal Sekreteri Fabien Roussel, asıl tartışmanın tasarruf reformları yerine yurttaşların alım gücünü artırmanın, kamu hizmetlerini yeniden yürürlüğe koymanın, zenginliği daha adilce paylaşmanın ve 6. Cumhuriyet'in kuruluşunun yolları üzerine açılması gerektiğini belirtti. Roussel'e göre Fransızlar uzunca bir süredir toplumsal adalete ve adil vergilendirmeye susadıklarını dile getiriyor.

Fransa'da Komünist Yeniden Doğuş Kutbu (PRCF) adlı partinin açıklamasıysa Macron'un gerçekten müzakere istiyorsa öncelikle Aralık ayından beri binlerce sarı yelekliye ve sendikacıya açılan soruşturmaları durdurması gerektiğinin altını çiziyor. PRCF uzlaşı çağrılarını geri çeviriyor ve eylemlerin sürmesi gerektiğini belirtmenin yanında, gayrımeşru bulduğu Macron'un istifası için uzun süredir imza topluyor.

'8,9 MİLYON KİŞİ YOKSULLUK SEVİYESİNİN ALTINDA'

Fransa'da mücadele eden bir başka komünist parti olan Komünistlerin Devrimci Partisi'nin Macron'a yanıtıysa Fransız toplumundaki ekonomik eşitsizliği ortaya koyarken sınıflı toplum gerçeğine dikkat çekiyor. Bir yanda Fransa'nın en zengin yüzde onunun 2010'dan bu yana zenginliğini iki katına çıkardığı, diğer yanda her 5 Fransa vatandaşından birinin, yani 8,9 milyon vatandaşın yoksulluk seviyesinin altında yaşadığı gerçeğinin altı çiziliyor. NATO üyesi ülkede hükümetin 2020-2025 dönemi için nükleer silah harcamaları dahil 295 milyar euroluk askeri bütçeyi kabul ettiği hatırlatılıyor. Mücadelenin her yerde yükselişte olduğunun altını çizen açıklamada kazanım ve ilerlemelerin kapitalizme karşı savaşım olmaksızın korunamayacağına vurgu yapılıyor. Macron'un mektubunun zamanlamasına gösterilen gerekçeyse, iki ay sonra gerçekleştirilecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce Başkan'ın sermayenin hedefleri doğrultusunda ipleri eline alma çabası.

Uzlaşı mektubunda yaratılmaya çalışılan havanın aksine Salı Yelekliler eylemlerini bastırmak üzere polisin son haftalarda şiddetin dozunu yükselttiği de gözlerden kaçmıyor. Göz altına alınan, biber gazı ve plastik mermi ile yaralanan çok sayıda eylemci bulunuyor.