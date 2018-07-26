Macron'un eylemci döven koruması konuştu: Amaç Macron'a zarar vermek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Mayıs'ta göstericileri döverken görüntülenen koruması Alexandre Benalla, davranışını savunarak amacın 'Macron'a zarar vermek' olduğunu savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma ekibini yönetirken 1 Mayıs'ta göstericilere saldırdığı, bazılarını yere devirip yumruklayarak dövdüğünün ortaya çıkması üzerine görevden alınan Alexandre Benalla, skandalı kamuoyuna ilk duyuran gazete olan Le Monde'a konuştu.

Sputnik'in haberine göre hakkındaki soruşturma devam eden ve cumhurbaşkanlığındaki ofisi aranan eski koruma, ''Kendimi gerçekten aptalca bir şey yapmış hissediyorum. Ve hata yapmış… O gösteriye asla gözlemci olarak gitmemeliydim'' dedi.

'AMAÇ MACRON'DAN İNTİKAM ALMAK'

Ancak bu skandal üzerinden Macron'la "uğraşmak isteyenler olduğunu" öne süren Benalla, sivil görevli olmasına rağmen polis kaskı, polis kolluğu, polis radyosu kuşanmış şekilde gösterici döverken görüldüğü videoların basına sızdırılmasının gerisinde "çok üst düzeyden isimlerin olduğunu" iddia etti.

Adını vermediği bu kişilerin asıl amacının "Macron'dan intikam almak" olduğunu iddia etti.

MACRON MUHALİFLERİNİ VE MEDYAYI SUÇLAMIŞTI

Macron da uzun bir suskunluğun ardından tepkiler üzerine nihayet 25 Temmuz'da olayla ilgili ilk açıklamasını yaptığında muhaliflerinin kendisiyle uğraşmak için skandalı kullandığını savunmuştu. Medyayı da "saçmalamakla" suçlamıştı.

Olaydan polisin hemen, Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un 2 Mayıs'ta haberdar olmasına rağmen hakkında hukuki süreç başlatılmayan Benalla, 2 ayı aşkın zaman geçtikten sonra, medyanın haberi vermesi üzerine görevden alma ve soruşturma sürecinin konusu oldu.

'CUMHURBAŞKANLIĞI ÖRTBAS ÇABASINDAYDI'

Haberlere göre Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndaki en üst düzey yetkililer başından beri olayı bildikleri halde ilgili makamlara bildirmedi. Örtbas edilmesine yönelik çabalar yüzünden "Benallagate" adını alan skandalla ilgili parlamentoda iki komisyon Macron'un danışmanlarını ve diğer yetkilileri sorgulamaya aldı.

Bugün komisyona ifade veren Fransa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Benalla için başta 2 hafta açığa alma kararı aldıklarını, bunun şimdi yetersiz gelebileceğini, ama o sırada kendilerine münasip gözüktüğünü savundu.