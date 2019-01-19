Macron'un çağrısına rağmen Sarı Yelekliler onuncu defa sokaklarda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'müzakere' çağrılarına rağmen bugün onuncu defa düzenlenen Sarı Yelek eylemlerine, ülke genelinde on binlerce kişi katıldı.

Fransa’da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek eylemleri onuncu haftasında devam ediyor.

Başkent Paris’te 5 bine yakın kişinin katıldığı eylemlerin buluşma noktası parlamento yakınında yer alan Les Invalides meydanı oldu. Paris’in yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinde de gerçekleşen eylemlerde “Macron istifa!” sloganları yükseldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki aydır devam eden Sarı Yelek eylemlerinin ardından bu hafta yayımladığı “Fransızlara mektup” başlığklı mektup ile 15 Mart’a dek ülke genelinde "ulusal müzakere toplantıları" düzenleneceğini açıklamıştı.

Bugün düzenlenen eylemlerde prostestolar sırasında hayatını kaybeden 10 kişiyi temsilen tabutlar taşındı.

Ülke çapında 80 bin polisin görev aldığı eylemlerde 12 kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta düzenlenen eylemlere ise ülke genelinde 80 bin kişi katılmıştı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.