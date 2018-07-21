Macron'un 1 Mayıs'ta eylemci darp eden danışmanı gözaltında

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında iki eylemciyi darp ederken görüntülenen güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un başkent Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülenen güvenlik danışmanı Alexandre Benalla gözaltına alındı.

Sputnik'in Le Figaro gazetesinden aktardığı habere göre, dün gözaltına alınan Benalla’nın gözaltı süresinin bir gün uzatılmasına karar verildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Pazartesi günü Ulusal Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

İÇİŞLERİ BAKANININ İSTİFASI İSTENDİ

Fransız basını, İçişleri Bakanı Collomb’un gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci darp ettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Bunun üzerine, Benalla hakkında hukuki süreci zamanında başlatmadığı gerekçesiyle Collomb’un istifa etmesi talebi yükselmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, dün gözaltına alınan Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı açıklandı. Darp olayıyla bağlantılı olarak 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edildi.

İKİ HAFTALIĞINA AÇIĞA ALINDI, GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan daha önce yapılan açıklamada, polis memuru olmayan ve daha önce koruma olarak çalışan Benalla'ya resmi tatil olan 1 Mayıs'taki "polis operasyonlarını gözlemleme" izni verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Benalla'nın olayın ardından iki haftalığına (4-19 Mayıs) ücretsiz olarak açığa alındığı ve Macron'un seyahatlerinde güvenliği organize etme görevini artık yapmayacağı aktarılmıştı.

Macron'un kampanyası sırasında güvenliği sağlamakla görevli olan Benalla, Macron'un Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Mayıs 2017'de saraydaki ekibe dahil olmuştu.