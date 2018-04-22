Macron'dan Washington ziyaretinde ilk mesaj: ABD Suriye'de kalmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve müttefiklerinin 'yeni Suriye'yi inşa etmek ve bölgedeki İran etkisini kırmak için Suriye'de 'IŞİD'i yendikten sonra da' kalması gerektiğini söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD ziyareti başladı. Macron, Fox News'a verdiği röportajda ABD, Fransa ve müttefiklerinin Suriye'de IŞİD'i yendikten sonra "yeni Suriye"yi kurmak ve İran'ın etkisini kırmak için ülkede kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Macron "Savaştan sonra yeni bir Suriye kurmalıyız ve bu yüzden ABD'nin rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. IŞİD'e karşı bu savaşı bitirdiğimiz gün eğer tamamen ülkeyi terk edersek burada zemini İran rejimine, Beşar Esad ve bu adamlara bırakmış olacağız. Ve onlar yeni bir savaş hazırlayacaklar. Yeni teröristleri teşvik edecekler" dedi.

"IŞİD'e karşı savaşın sona ermesinden sonra bile, ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bölgedeki tüm ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni bir Suriye'yi yaratmakta önemli bir rol üstleneceklerdir" diyen Macron "Ama geleceklerini belirleyecek olan tabii ki Suriye halkıdır" diye devam etti.

ABD ziyareti kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı'nın Salı günü Donald Trump'la baş başa görüşmesi ve Çarşamba günü de Kongre'de bir konuşma yapması bekleniyor.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, batının Suriye'ye saldırısına Fransa'nın katılmasını eleştirerek, Paris'in uluslararası arenada bağımsız bir aktör olarak rol oynama fırsatını kaybettiğini söylemişti.

Fransa ABD ve İngiltere ile birlikte geçen haftasonu Suriye'ye hava saldırıları düzenlemiş, gerekçe olaraksa hâlâ kanıtlanamayan kimyasal silah kullanıldığı iddialarını göstermişti.