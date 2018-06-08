Macron'dan Trump'a: Gerekirse altı ülke olarak devam ederiz

G7 zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin izole olmayı tercih etmesi durumunda altı ülke olarak da yola devam edebileceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okuyarak hiçbir liderin sonsuza dek kalmayacağını belirtti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Macron “ABD Başkanı'nın umursamaz olduğunu düşünüyorsunuz. Belki öyle, ancak kimse sonsuza dek orada kalmaz”, “G7 konferansında bulunan ABD dışındaki altı ülke, ABD pazarından daha büyük bir pazar oluşturuyor” dedi. Macron “Organize olmayı bildiğimiz takdirde dünya hegemonyası diye bir şey kalmaz. Biz tek bir güç taraftarı değiliz” açıklamalarını yaptı.

“ABD Başkanı izole olmayı umursamıyor olabilir, fakat biz gerekirse altı ülke olarak da devam ederiz” diyen Macron, sözlerini “Bu altı ülke, değerleri, piyasaları ve her şeyden öte, uluslararası alanda gerçek bir gücü temsil ediyor” ifadelerini kullandı.