Macron'dan Trump'a: Bunu yapmasına izin veriyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa ordusu kurma fikrine sert yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştınız' demişti. Trump'ın bu açıklamalarına yanıt vermeyeceğini belirten Macron, 'Trump, Amerika siyaseti yapıyor, bunu yapmasına izin veriyorum' ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin konuştu.

Avrupa ordusu kurma fikrine yönelik Trump'ın eleştirilerine cevap vermek istemediğini belirten Macron, "Trump, Amerika siyaseti yapıyor, bunu yapmasına izin veriyorum" diye konuştu.

Yeni savunma bütçesi oluşturmaya karar verdiklerini belirten Macron, bunu Avrupa düzeyinde Avrupalı müttefikleriyle yapmak istediğini ifade ederek "Çoğu zaman yönümüzü ABD'ye çeviriyoruz. ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlısı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Macron'un Avrupa ordusu önerisine tepki gösteren Trump, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatarak, "ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştınız" ifadelerini kullanmıştı.