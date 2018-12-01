Macron'dan Suudi Prens'e: Beni hiç dinlemiyorsunuz

Suudi Arabistan'ın ikinci büyük silah ihracatçısı konumundaki Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Macron ile Muhammed bin Selman’ın konuşması kameralara yansıdı. Konuşmada Macron’un ‘Endişeliyim’ dediği, Suudi prensin ‘Endişelenmeyin’ diye yanıt verdiği duyuluyor. Macron, konuşmanın bir yerinde prense 'Beni hiç dinlemiyorsunuz' diyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın G20 zirvesinde yaptıkları ayaküstü konuşma kamera kayıtlarına yansıdı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, ikilinin Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen konusunu görüştüklerini doğruladı.

Kayıtlara takılan konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı’nın Suudi prensine “Endişeliyim” dediği, prensinse “Endişelenme” dediği ve konuşmanın bir yerinde “Üstesinden gelebilirim” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

İkilinin ayaküstü İngilizce olarak yaptıkları konuşma kameraya kaydedildi.

İngiliz gazetesi Guardian’ın haberine göre kayıtta konuşmanın tamamı duyulmuyor ancak Macron’un Suudi veliaht prensine “Endişeleniyorum. Endişeliyim. Size söyledim” dediği anlaşılıyor.

Suudi prens “Evet söylediniz. Çok teşekkür ederim” diye yanıt veriyor. Macron “Beni hiç dinlemiyorsunuz” derken, Suudi prens “Hayır, elbette dinliyorum” diye yanıt veriyor ve kamerayı fark ederek gülümsüyor.

Macron bu sırada “Çünkü size söyledim. Bu sizin için daha önemli” diyor. Macron’un kayıtta anlaşılmayan sözlerinin ardından Prens Muhammed bin Selman “Sorun değil. Bunun üstesinden gelebilirim” diyor. Konuşmanın bir başka yerinde ise Macron’un “Ben sözümün eriyim” dediği duyuluyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Macron’un Suudi Veliaht Prensi ile beş dakika süren görüşmesinde ise Muhammed bin Selman’a Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’deki savaşla ilgili “çok sert” bir mesaj ilettiği ifade edildi. Fransa'nın ABD'den sonra Suudi Arabistan'a en çok silah satışı yapan ülke olduğu biliniyor.