Macron'dan Suriye'ye saldırı tehdidi

Suriye'nin İdlib'e yönelik operasyon hazırlığı sürerken yeniden dolaşıma sokulan kimyasal yalanına ilk destek yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi.
Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin "berbat bir hata" olacağını ileri süren Macron, "Şam'ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını" tehdidini savurdu.
Rusya, İdlib'e operasyon hazırlıkları sürerken yine kimyasal saldırı yalanının gündeme getirileceğini açıklamıştı.