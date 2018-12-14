Macron'dan 'düzen' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "sarı yeleklilerin" yeni gösterisi öncesi "sükunet" ve "düzen" çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Haftalardır devam eden ve polisle göstericilerin çatıştığı gösterilere ilişkin konuşan Macron, "Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini sanmıyorum" dedi. Macron, "Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var. Yeniden normal olarak işlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Brexit anlaşmasında değişiklik yapılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Macron, "Bir anlaşma var, mümkün olan tek ve en iyi anlaşma, yeniden müzakere edemeyiz. Ama açıklığa kavuşturabilir ve güvence verebiliriz" değerlendirmesini yaptı.