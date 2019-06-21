Macron’dan AB Komisyonu için Merkel’e destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki dönem Avrupa Komisyonu için Almanya Şansölyesi Angela Merkel’i desteklediğini açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun başkanını belirlemek için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 30 Haziran’da görüşmelerin tekrarlanması kararlaştırılmıştı.

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