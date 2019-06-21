Macron’dan AB Komisyonu için Merkel’e destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki dönem Avrupa Komisyonu için Almanya Şansölyesi Angela Merkel’i desteklediğini açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun başkanını belirlemek için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 30 Haziran’da görüşmelerin tekrarlanması kararlaştırılmıştı.
soL - Dış Haberler
Cuma, 21 Haziran 2019 12:38

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bu gün düzenlenen bir basın toplantısında Avrupa Komisyonu’nun başkanlığı görevi için Alman Şansölye Angela Merkel’in aday olması gerektiğini söyledi.

Brüksel’de AB zirvesinden sonra konuşan Macron, Merkel’in komisyonu yönetebilmek için bütün vasıflara sahip olduğunu söyledi.

Düzenlenen zirvede Avrupa Komisyonu’nun yöneticilerinin belirlenmesi beklenirken görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. 30 Haziran’da bir zirvenin daha düzenlenerek yeni yönetici kadrosunun belirlenmesi bekleniyor.

MACRON VE MERKEL GÖRÜŞ AYRIMI YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz dönem Avrupa Komisyonu Başkanlığı Jean Claude Juncker tarafından yürütülürken Avrupa Konseyi Başkanlığı’ysa hala Donald Tusk tarafından yürütülüyor.

BBC’nin yayımladığı habere göre görüşmeler sırasında Merkel ve Macron arasında görüş farklığı yaşamıştı.

Merkel Komisyon Başkanlığı için Almanya’daki sağ parti CSU’dan Manfred Weber’i önerirken Macron İngiltere’yle ayrılma görüşmelerini yürüten Michel Barnier’in bu görevi yürütmesi gerektiğinini savunmuştu.