Macron’dan AB Komisyonu için Merkel’e destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bu gün düzenlenen bir basın toplantısında Avrupa Komisyonu’nun başkanlığı görevi için Alman Şansölye Angela Merkel’in aday olması gerektiğini söyledi.
Brüksel’de AB zirvesinden sonra konuşan Macron, Merkel’in komisyonu yönetebilmek için bütün vasıflara sahip olduğunu söyledi.
Düzenlenen zirvede Avrupa Komisyonu’nun yöneticilerinin belirlenmesi beklenirken görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. 30 Haziran’da bir zirvenin daha düzenlenerek yeni yönetici kadrosunun belirlenmesi bekleniyor.
MACRON VE MERKEL GÖRÜŞ AYRIMI YAŞAMIŞTI
Geçtiğimiz dönem Avrupa Komisyonu Başkanlığı Jean Claude Juncker tarafından yürütülürken Avrupa Konseyi Başkanlığı’ysa hala Donald Tusk tarafından yürütülüyor.
BBC’nin yayımladığı habere göre görüşmeler sırasında Merkel ve Macron arasında görüş farklığı yaşamıştı.
Merkel Komisyon Başkanlığı için Almanya’daki sağ parti CSU’dan Manfred Weber’i önerirken Macron İngiltere’yle ayrılma görüşmelerini yürüten Michel Barnier’in bu görevi yürütmesi gerektiğinini savunmuştu.