Macron’a suikast planı suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a suikast planladıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı şüphelilerin aşırı sağ gruplarla bağlantılarının olduğunu açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a suikast planladıkları suçlamasıyla altı kişi gözaltına alındı.

Fransız istihbarat servisi DGSI’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Isere, Ille-et-Vilaine ve Moselle bölgelerinde yapılan operasyonlarda biri kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların aşırı sağcı gruplarla bağlantıları olduğu ve yaşlarının 22 ile 62 arasında değiştiği açıklandı.

CNN International’a ismini vermeden konuşan bir emniyet yetkilisine göre, soruşturma Fransa Cumhurbaşkanına yönelik şiddet eylemi için yapılan “özensiz ve gevşek” bir plan hakkında yürütülüyor.

Fransa'da sosyal güvenlik reformu nedeniyle protestolar yükselirken, Macron'un halk desteği düşüyor. Faşist parti Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen ise son yapılan anketlerde Macron'un önünde gözüküyor.