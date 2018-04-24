Macron: Yeni nükleer anlaşma üzerine çalışıyoruz

ABD'nin başkenti Washington'a bir ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la İran, Suriye gibi sıcak konuları konuştu. İran konusunda Avrupa'nın baskısı sürerken, Macron "yeni bir nükleer anlaşma" üzerinde durduklarını söyledi.

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında uzan süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada Macron, ABD ve Avrupa arasında İran konusundaki farklılıkları giderme konusunda çalıştıklarını söyledi. Macron 2015'teki anlaşmayı Trump'ın hassasiyetleri de gözetilerek güçlendirecek "yeni bir anlaşma" konusunda konuştuklarını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları için son tarih olan Mayıs ayı yaklaşırken ikilinin nükleer anlaşma konusunda hangi gelişmeyi sağladıkları konusu netlik kazanmadı.

Trump, 12 Mayıs'a kadar ABD'nin anlaşmada kalıp kalmayacağına karar verecek; ancak Avrupa'nın kalması konusunda yoğun bir baskısı var.

Beyaz Saray'daki görüşmede Macron'un İran'a karşı ABD birliklerinin Suriye'de kalması konusundaki uyarılarını yinelediği kaydedildi.

İranlı yetkililer ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ihtimaline karşın sert açıklamalar yapıyordu.

