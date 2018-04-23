Macron ve Trump'ın birbirleri için hazırladıkları hediyeler ne anlama geliyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD ziyaretine bugün başladı. Macron, Trump'a Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da ölen ABD askerlerinin anısına Belleau Wood’da yetiştirilen 'meşe ağacı' fidanı hediye edecek.

ABD ziyaretine bugün başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’a Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da savaşırken ölen ABD askerlerinin anısına Belleau Wood’da yetiştirilen ''meşe ağacı'' fidanı hediye edecek.

Paris’in kuzeydoğusunda bulunan Belleau Wood, Temmuz 1918’de Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Deniz Kuvvetleri’nin Almanya’yı geri püskürttüğü ve yaklaşık 2 bin askerini kaybettiği bir bölge.

Ziyareti öncesinde Fox News'e verdiği demeçte Macron, “Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ülkemiz ve özgürlüğümüz saldırıya uğradığında, sizin insanlarınızdan binlercesi gelip ülkem için can verdiler” ifadelerini kullandı.

Yanında götürdüğü meşe ağacı fidanlarını Beyaz Saray’ın bahçesine dikmeyi umduğunu belirten Macron, “Bu fidanları Beyaz Saray’ın bahçesine dikeceğiz. Çünkü bu bana göre, uzun süredir devam eden iyi ilişkilerimizi temsil edecek büyük bir simge” dedi.

Öte yandan CNN televizyonuna göre, Trump ve eşi, Macron’a Beyaz Saray’daki bir koltuğa ait kumaş parçasını, süslü bir çerçeve içerisinde sunacak. Tasarımı Fransız bir tasarımcıya ait olan kumaşta etrafı çelenkle çevrili altın rengi bir kartal resmi bulunuyor.

Haberde, ayrıca Trump ve eşinin Macron ve eşine, ziyaretlerinin fotoğraflarını içeren özel bir albüm, başkanlık mührüyle damgalanmış ve Trump ile eşinin imzasının bulunduğu gümüş bir ''Tiffany'' kase hediye edecekler.