Macron ve Netanyahu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya uyma ve tüm taraflara anlaşma çerçevesine riayet etme çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un Netanyahu'ya, İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya uymanın önemine değindiği ve "tüm taraflara anlaşma çerçevesindeki vaatlerine gerekli riayeti gösterme" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

İki liderin, İran'ın bölgesel faaliyetleri ve anlaşmanın balistikle ilgili kısmı hakkında gerekli çalışmanın yürütülmesi üzerinde hemfikir oldukları belirtilen açıklamada, Fransa'nın geçen yıl eylül ayından itibaren bunu dile getirdiği hatırlatıldı.

Macron ve Netanyahu'nun görüşmesinde Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinin de gündeme geldiği ve 10 Aralık'ta Netanyahu'nun Paris ziyaretinden sonra bu yöndeki görüşmelerin bir devamı olduğu ifade edildi.