Macron: Trump'ın Suriye'den çekilme kararından derin üzüntü duyuyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı hakkında açıklamada bulundu. Macron, "Bu karardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bir müttefik güvenilir ve diğer müttefikleriyle koordine olmalı" derken, Trump'ın kararını eleşirdi. Macron, 'büyük hayalkırıklığı' yaşadığını söyledi.

Trump salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurmuş, Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı" paylaşımında bulunmuştu.