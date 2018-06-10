Macron, Trump'ı 'öfke nöbeti' geçirmekle suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın G7'deki tavrı 'öfke nöbeti' olarak değerlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gergin geçen G7 zirvesinin ardından yaptığı açıklamada diplomasinin "öfke nöbeti"yle belirlenemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yazdığı mesajlarda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu "ikiyüzlü ve zayıf" olarak nitelemiş ve G7 zirvesinde hazırlanan ortak bildiriden imzasını çekmişti.

AFP'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Fransa ve diğer AB ülkelerinin G7 ortak bildirisinin sonucuna bağlı kalacakları ifade edildi.

Açıklamada "Ciddi ve halkımıza layık olalım. Sözler veriyoruz ve bu sözleri tutuyoruz. Uluslararası işbirliği öfke nöbetleri ve ağızdan kaçırılan görüşlerle belirlenemez" denildi.

Almanya da ortak bildiriye uyacaklarını açıkladı.

