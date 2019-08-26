Macron: Trump ile Ruhani birkaç hafta içinde görüşebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 toplantısında ABD ile İran liderleri arasında zirve düzenlenmesine zemin hazırlandığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında “birkaç hafta içinde” bir zirve gerçekleşebileceğini söyledi.

Macron, Biarritz'deki üç günlük G7 zirvesinin sonunda Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump, şartların uygun olması halinde görüşmeye hazır olacağını söylerken bahsettiği şartların ne olacağını belirtmedi. Hem Ruhani hem de Trump, Eylül ayı ortasında New York'taki BM genel kuruluna katılacak.

Macron, ABD-İran zirvesinin olasılığının, bir Fransız diplomatik girişiminin sonucu olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in cuma günü Paris'e geldiğini belirten Macron “Bu koordinasyon sayesinde, İran dışişleri bakanı ve Fransız bakanlar ile bir yol çizmemizi sağlayan çok sayıda alışverişi geri getirmek için bir girişim başlattık” diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, “Hiçbir şey kesin değil ve hâlâ çok kırılgan, ancak teknik bir düzeyde gerçek ilerlemeyle ilgili tartışmalar oldu” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün yaptığı açıklamada “Bir kişiyle görüşmenin ülkemin sorununu çözeceğini bilirsem tereddüt etmeyeceğim, çünkü ulusal çıkarlar ana ilkedir" dedi.

Ruhani, “Başarı olasılığı yüzde 20 ya da yüzde 10 olsa bile, fırsatı kaçırmamaya çalışmamız gerekiyor… Gerekli her önlemi almamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.