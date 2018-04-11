Macron, Suudi Arabistan'a silah satışının arkasında

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’la Paris’te yaptığı ortak basın toplantısında ülkesinin Suudilere silah satışının arkasında durduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen haftalarda yayımlanan bir anketin sonuçlarına göre Fransız halkının yüzde 75’inin karşı çıktığı, Suudi Arabistan’a silah satışını savundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Paris’te yaptığı ortak basın toplantısında ülkesinde tepkilere neden olan Suudi Arabistan’a silah satışının arkasında durduğunu söyledi.

Fransa’nın Yemen’e karşı savaşan Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona silah ihracatını savunan Macron, ancak insani durumla ilgili kaygıları olduğunu ve yaz aylarından önce Fransa’nın bu konuda bir konferansa ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Macron “Yemen’deki çatışma başladığından beri Fransa tüm askeri ekipman satışlarının tek tek vaka bazında ve uluslararası insani hukuku ve sivil nüfusa zarar verme riskini gözeten sıkı kriterler bazında tahlil edildiği çok özel bir yöntem benimsemiştir” diye konuştu.

Yemen’in kuzeyi ve başkenti Sana’da kontrolü elinde bulunduran İran bağlantılı Husilere karşı savaşan koalisyonun başını çeken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne Fransa’nın silah desteğinin ülkede yarattığı tepki geçen haftalarda yayımlanan bir anket sonuçlarına da yansımıştı. YouGov adlı anket şirketinin yaptığı araştırmada Fransızların yüzde 75’inin Suudilere silah satışına karşı çıktıkları ortaya çıkmıştı.

Yemen ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon arasındaki savaşta ölenlerin sayısı 10 bini, yerini terk etmek zorunda kalanların sayısıysa 3 milyonu geçti.

Öte yandan dünyanın üçüncü büyük silah ihracatçısı olan Fransa’da diğer ülkelere silah satışının parlamento denetimine tabi olmaması da ülkede tepkilere neden oluyor.