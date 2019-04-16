Macron: Notre-Dame'ın onarımının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Notre-Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün çıkan yangında ağır hasar gören tarihi Notre-Dame Katedrali'ni yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtti.

Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı "ulusa sesleniş" konuşmasında yangının Fransızları ve dünyayı sarstığını ifade ederek, itfaiye erlerinin tüm riskleri alarak yangını söndürmeyi başardığını söyledi.

Macron, "Notre-Dame yangını tarihimizin hiçbir zaman bitmediğini gösteriyor. Her zaman üstesinden gelmemiz gereken sınavlar olacak" dedi.

Macron, "Notre-Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Katedralde dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Yangın sonrasında katedralin onarımı için şimdiye kadar 688 milyon avro bağış toplandı.