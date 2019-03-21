Macron İngiltere'yi uyardı: Brexit'in ertelenmesi yalnızca teknik bir erteleme olabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı bugün başlayan AB zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını reddetmesinin, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılacağı anlamına geleceğini belirten Macron, bu şekilde bir ayrılığın yaratacağı yıkıcı ekonomik sorunlara vurgu yaptı.

Ayrıca Macron, "Eğer Brexit ertelenecekse bu sadece teknik bir erteleme olabilir... Teknik ertelemenin dışında bir şey olması için ise ciddi bir siyasi değişim gerek" diyerek İngiltere'ye uyarıda bulundu.

Bugün başlayan AB zirvesinde liderler İngiltere'nin Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesi talebini görüşüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) düzenli bir şekilde ayrılması adına "son ana kadar çalışma" sözü verdi.

"ERTELEME İÇİN İNGİLTERE PARLAMENTOSU'NUN BREXİT ANLAŞMASINI ONAYLAMASI GEREK"

Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk dün yaptığı açıklamada, Brexit'in ertelenmesini kabul etmek için İngiltere Parlamentosu'nun önümüzdeki hafta yapılması planlanan Brexit anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Konuya ilişkin İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamalarda Brexit'in ertelenmesinden milletvekillerini sorumlu tutmuş ve AB'den anlaşmayla ayrılmalarını "içtenlikle dilediğini" belirtmişti.

İngiltere'nin erteleme talebinin kabul edilmesi için diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.

BREXİT'İN İPTALİ İÇİN AÇILAN DİLEKÇE HÜKÜMET SİTESİNİ ÇÖKERTTİ

İngiltere hükümet sitesi Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesinin iptali ve İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinin korunmasını içeren dilekçeye gelen yoğun ilgiden dolayı çöktü. Dilekçenin yayımlandıktan kısa bir süre sonra dakikada 1500 tıklama aldığı ve imza sayısının da 600 bini aştığı öğrenildi.

Dilekçede Brexit'le ilgili yer alan bölümde şunlar geçiyor:

"Hükümet sürekli AB'den çıkmanın halkın iradesi olduğunu açıklıyor. AB'de kalmak için toplumsal desteğin gücünü göstererek bu açıklamalara son vermemiz gerekiyor"