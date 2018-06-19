Macron Enternasyonal söyleyen öğrenciyi azarladı: Bana Bay Başkan de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karşısında Enternasyonal söyleyen liseli öğrenciyi azarlayarak 'Bana Bay Başkan de' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız direnişçilerin öldürüldüğü Mont Valerian'ı ziyaret etti.

Macron'un ziyareti sırasında bir liseli öğrenci Enternasyonal söyleyerek, "Nasıl gidiyor Manu?" diye sordu.

Duruma sinirlenen Fransa lideri öğrenciyi azarlayarak "Hayır bunu yapamazsın, hayır, hayır, hayır, hayır" dedi.

Macron öğrenciyi "Burada resmi bir törendesin, davranışlarına dikkat etmek zorundasın" sözleriyle azarlayarak, "Bana 'Bay Başkan' de, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, öğrencinin Enternasyonal söylemesine de sinirlenerek, "Devrim yapmak istiyorsan önce okulu bitir ve kendine bakmaya başla. Sonra başkalarına ders verirsin" diye konuştu.

İşçi düşmanı politikalarıyla tanınan Macron, gerçekleştirdiği "reformlar" sebebiyle sürekli grevlerle karşı karşıya.