Macron: Bu insanları unutmuştuk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "olağanüstü hal" ilan edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim” dedi. Macron, "sorumluluğumu kabul ediyorum" ifadesini kullandığı konuşmasında, "Burada bir kızgınlık var. Derin bir kızgınlık var. Sabah kalkan bir çalışan, ay sonunu getirme endişesi taşıyor. İlk kez böyle kadınların sözlerini duydum. Biz buna korkakça yaklaştık. Bu insanları unuttuk'' ifadelerini kullandı.

Macron'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ayda 2000 eurodan az maaş alanlara zam yapılacak. Özel sektör çalışanlarına zam yapılsın."

"Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceğim."

"Göçmen sorunuyla yüzleşmemiz gerekiyor."

"Herkese düşen görev var. Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var"

"Partilerden bağımsız herkesin fikrini dinlememiz lazım"

''Tarihi bir dönüm noktasındayız. Diyalog ve kararlılıkla çözeceğiz''