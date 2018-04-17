Macron: Bir Avrupa iç savaşı var gibi görünüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron AP’de yaptığı konuşmada ‘milliyetçiliğin üstün geldiği bir Avrupa iç savaşı var gibi görünüyor’ dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupalıları yükselen otoriterliğe karşı direnmeye ve demokrasiye inançlarını tazelemeye çağırdı.

BBC’nin haberine göre, bugün Strazburg’da Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Macron “Kendi geçmişini unutan uyurgezerler kuşağına ait olmak istemiyorum. Demokrasisini savunmayı seçen bir kuşağa ait olmak istiyorum” dedi.

“Milliyetçilik ve bencilliğin bizi bir araya getiren şeye üstün geldiği bir Avrupa iç savaşı var gibi görünüyor” ifadelerini kullanan Macron, Avrupa’da “liberal-olmayana düşkünlük” diye tanımladığı durumu kınadığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre Macron, Avrupa’nın dünyanın tehlikelerine karşı bir sığınak olduğunu söyledi. Macron Avrupalılara “milliyetçiliğe sığınmak yerine Avrupa Birliği’ni düzensiz ve tehlikeli bir dünyaya karşı liberal demokrasi için bir siper olarak yeniden inşa etme” çağrısında bulundu.

AB’nin “Avrupa egemenliğini” güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Macron, avro bölgesi para biriminde ve ekonomik birlik içinde reform yapılması çağrısında bulundu.