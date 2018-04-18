Macron: Balkan ülkelerinin yönlerinin Türkiye'ye dönmesini istemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında, 'Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili açıklamalarda da bulunan Macron, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, birlik içinde değişiklikler yapılması ve AB fikrinin derinleştirilmesi gerektiğini söyleyen Macron, AB'nin 28 üye ile sorunlar yaşadığını ve 32 üye haline gelmeye hazır olmadığını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.