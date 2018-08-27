Macron: Artık Mustafa Kemal'in ülkesi olmayan Türkiye'nin AB üyeliği konusuna nokta konmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin artık 'Mustafa Kemal'in ülkesi olmadığını belirterek AB üyeliği konusuna nokta konulması gerektiğini söyledi. Macron, AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini de vurguladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini söyledi. Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiyesi'nin Mustafa Kemal'in dönemindeki Türkiye olmadığını kaydetti.

Elysee Sarayı'nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, dış politika vizyonunu ve AB'nin güvenliğine ilişkin önerilerini açıkladı.

AB'NİN GÜVENLİĞİ ARTIK ABD'YE EMANET EDİLEMEZ

Fransa Cumhurbaşkanı NATO müttefiki ABD'de Trump yönetiminin izlediği çizgi ışığında, AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini kaydederek, "Rusya da dahil Avrupa'daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI'NIN PAN İSLAMCI GÜNDEMİ'

Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler tesis etmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, aynı zamanda bu ülkelerin geçirdiği değişimi de dikkate almaları gerektiğini söyledi.

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, (Mustafa) Kemal döneminin Türkiyesi değil'' diyen Macron şöyle konuştu:

''Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden uzun vadeli bir Avrupa'yı inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye'nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz? Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kollektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım.''

FRANSA-ALMANYA AÇISI KAPANIYOR

Macron'un önerileri arasında şimdiye kadar çok fazla destek bulmayan Avro Bölgesi için ayrı bir bütçe önerisi de var.

Haberde yarın Danimarka ve Finlandiya'ya üç günlük bir geziye çıkacak olan Fransa Cumhurbaşkanı AB için önerdiği reformlara destek arayışını sürdüreceği de vurgulanıyor.

Avrupa Birliği içinde en güçlü ülke Almanya'nın Macron'un planlarına temkinli bir destek vermekle yetindiği belirtilirken Macron'un Avrupa'nın daha kapsamlı bir askeri işbirliğine gitmesi çağrıları ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yakınlarda açıkladığı görüşlerle örtüştüğüne de dikkat çekiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas geçen hafta Handelsblatt gazetesine yazdığı makalede Avrupa-ABD ilişkileri mesafelenirken AB'ye "sorumluluğu paylaşarak yeni bir ağırlık merkezi oluşturma" çağrısı yapmıştı.